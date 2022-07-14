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  4. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayınladı:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayınladı:

14.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini birlikte çalışarak sağlayacağız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini birlikte çalışarak sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarını vurguladı.

15 Temmuz'un, hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü olduğunu anımsatan, Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini göstermiştir. 15 Temmuz hem Türkiye siyaseti hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve oda-borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, gece saat 00.22'de çıktık dedik ki; 'Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür. TOBB ve oda-borsa camiası olarak, demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız.' Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Ankara Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:24
Yatsı
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