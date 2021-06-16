TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de iş insanlarıyla bir araya geldi:

BALIKESİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sanayide bugün ihracatımızda tarihi rekoru inşallah, bu yılın sonunda 200 milyar doları aşarak 210 milyar doların üzerine çıkacağız." dedi. Balıkesir Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası Meclisi üyeleri ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarıyla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 sürecinde e-ticaretin önemli bir konuma geldiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, e-ticaretin müthiş bir kolaylık sağladığını vurgulayarak, "Balıkesir'den bir ürünü alıp Brezilya'nın bir köyüne satabilme şansım var. Dijitalleşmeden kesinlikle korkmayın, herkes işini dijitalleştirmek durumundadır. Yapamazsak, bisikletin pedalına basamamak gibi olur, düşeriz. Kim ne iş yapıyorsa muhakkak dijitalleştirecek. Bu kapsamda da e-ticaret çok önemlidir." diye konuştu. Tarım ve hayvancılığın geleceğin en önemli sektörleri arasında yer aldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'in de bu konuda büyük avantaja sahip olduğunu anlattı.

Hisarcıklıoğlu, ihracat yapan sanayi sektörünün Kovid-19 sürecinden etkilenmediğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Allah'a çok şükür sanayicilerimizin yüzü gülüyor. Birçok şehre gittiğim zaman billboardlarda 'organize sanayi bölgesinde işçi aranıyor' yazıyor. Sanayici şu anda nitelikli işçinin yanı sıra düz işçi bulamıyor. Sanayide bugün ihracatımızda tarihi rekoru inşallah, bu yılın sonunda 200 milyar doları aşarak 210 milyar doların üzerine çıkacağız. Peki bu durum neyden kaynaklandı? Tedarik zincirleri bozuldu, konteyner bulamıyoruz diye biz de şikayet ediyoruz ama yanımızdaki pazara konteyner bulamayıp mal satamayanların yerini biz aldık çünkü biz şu anda pazarın dibindeyiz. Bu müthiş bir avantaj. Pazara girdik mi bir daha zor çıkarız, haberiniz olsun. Onun için pazara girmeye bakın. Dünya tedarik zincirinde sıkıntının avantajını bizim kullanmamız lazım." - "Çevreye doğaya artık destek olmak durumundayız" Dün yapılan ve kendisinin de katıldığı Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısını değerlendiren Hisarcıklıoğlu, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.