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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankalara "iş dünyasına destek" çağrısında bulundu

30.07.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bankalarda finansman erişiminde sıkıntı yaşandığına dair talepler var. Bütün Türkiye'nin tamamından talep geliyor. Buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bankaların sıkıntılı süreci daha yapıcı olarak davranmalarını istiyoruz"

RİZE (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bankalarda finansman erişiminde sıkıntı yaşandığına dair talepler var. Bütün Türkiye'nin tamamından talep geliyor. Buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bankaların sıkıntılı süreci daha yapıcı olarak davranmalarını istiyoruz." dedi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odasınca, İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen Rize İş Dünyası Buluşması ve Rize'nin Yıldızları vergi ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, Karadeniz’i güneye bağlayan ve hizmete giren Ovit Tüneli ile Rize-Artvin Havalimanı'nın bölgeye önemli katkı sağladığını belirtti. Bu gelişmelerin, zaten bir marka olan Rize’nin turizmde ve ekonominin diğer alanlarında ismini duyuracağını aktaran Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Karadeniz'e olduğu gibi tüm Türkiye'ye önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Rize'ye önem verdiklerini, ilkokul, fen lisesi ve imam hatip lisesi yaptıklarını, Ardeşen, Çayeli ve Pazar'a ise 3 yeni okul daha kazandıracaklarını aktardı.

Rize denilince en büyük değer verdiği kişilerin başında Hayati Yazıcı'nın geldiğini belirten Hisarcıkloğlu, adalet duygusuna hayran olduğunu, Sarp Sınır Kapısı'nın onun bakanlığı döneminde modernize edildiğini vurguladı.

-"Yüz bin dosyanın yüzde 70'i çözüldü"

Ticari davaların Türkiye'de 4 yıl sürdüğüne değinen Hisarcıklıoğlu, "Alacağımızı 4 yıl sonra alabiliyoruz. TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezi'ni açtık. Batı'da Amerika, İngiltere, Kanada'da var. Ticari davayı iki tüccar anlar. Bizim kültürümüzde ahilik geleneğinde var. Bizdeki iyi örnekleri Batı almış. Şimdi bize arabuluculuk diye pazarlıyor. Bizim kültürümüzde içimize sinen bir şey var, arabulucu girer işi çözer. Ahilik, loncalık var. Hükümetimiz bunun yasasını çıkardı helalleşiyoruz. Yüz bin dosyanın yüzde 70'i çözüldü. Üç ayda çözüldü. Masrafı mahkemelerin yarısı. Üç ayda sonuç alıyor. Hayırlı bir işin açılışını yaptık." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, pandemi sürecinde hükümet ile uyumlu çalıştıklarına işaret ederek "Uluslararası iş dünyası örgütlerinde üyeyim. Türk iş dünyası kadar pandemi dönemini daha az hasarla atlatan bir iş dünyası yok. Bu süreci en az hasarla biz atlattık. Sahadan sıkıntıyı alıp yukarı ulaştırmak çözüm üretiyor. Pandemi döneminde dertlerimize tercüman oldular. Sizlerin yaşadığı sorunları ve önerilerinizi topladılar. Pandemide 220 talepte bulunduk bunların yüzde 97'si çözüldü." değerlendirmesinde bulundu

- Bankalara "İş dünyasına destek olun" çağrısı

Son günlerde üyelerinden finansman noktasında talepler geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bankalarda finansman erişiminde sıkıntı yaşandığına dair talepler var. Bütün Türkiye'nin tamamından talep geliyor. Buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bankaların sıkıntılı süreci daha yapıcı olarak davranmalarını istiyoruz. Biz onların karına laf etmiyoruz. Tarihlerinin en büyük karını ediyorlar. Biz onlara laf etmiyoruz. Özellikle özel sektörün ayakta kalması için bütün bankalardan ricam destek olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un Türk insanının çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu otomobil olduğunu ve 29 Ekim'de fabrikasının Gemlik'te açılacağını belirtti.

Ortak akıl ve diyalogla her sorunun aşılacağına değinen Hisarcıklıoğlu, "İşte o zaman, ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Kimseyi siyasi düşüncelerinden dolayı ötekileştirmeyelim. Parmak izimiz birbirine benzemiyor. Allah bizi farklı yaratmasında bir bereket var. Farklı düşünen adamı kabul edeceğiz. Rifat'ın farklı düşüncesini tartışıp ortak akılda birleşeceğiz. Bunun mezhebi, etnik kökeni şu dediği zaman, dışladığın zaman kaybediyorsun." dedi.

Konuşmaların ardından, vergi rekortmeni ve 40 yılını doldurmuş oda üyelerine plaketleri verildi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile davetliler katıldı.

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