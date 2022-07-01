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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

01.07.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

MERSİN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasına (ETSO) ziyarette bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Mersin'de programları kapsamındaki ziyaretinde, ETSO Başkanı Orhan Sarı tarafından karşılandı.

Odadaki konferans salonunda yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu, Sarı ve üyelerin taleplerini dinledi.

Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Mersin'de iki gün boyunca temaslarda bulunacağını söyledi.

ETSO ile gurur duyduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Oda yönetiminin "beş yıldızlı" bir hizmet verdiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, kentin tescilli ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) tarafından da tescilli coğrafi işaret olarak kabul edilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantıya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan da katıldı.

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