TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Fuarcılık sektörü hızla toparlanmaya başladı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan fuarcılığın hızla toparlanmaya başladığını belirterek düzenlenen fuar sayısının neredeyse salgın öncesi dönemi yakaladığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Fuarlar Birliğinin 2022 yılı için belirlediği "Fuarların Ekonomik Toparlanmaya Katkısı" temasıyla icra edilecek 1 Haziran Dünya Fuarcılık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, fuarcılık sektörünün salgının yavaşlamasıyla toparlanmaya başladığına ve ekonomik büyümeye önemli katkı sağladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Üretimin satışa dönüşmesinde fuarların sahip olduğu önemi artık tüm dünya kabul etmiş durumda. Kovid-19 salgını döneminde bu önemi yaşayarak da tecrübe ettik. Fuarların sekteye uğramasının olumsuz sonuçları küresel olarak tüm sektörlerde etkisini gösterdi. Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan fuarcılık hızla toparlanmaya başladı. Düzenlenen fuar sayısının neredeyse salgın öncesi dönemi yakaladığını görmek oldukça memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Bu ilerlemenin süreceğine inandığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, sektörün salgın öncesinden de iyi bir noktaya erişeceğine ve ekonomik kalkınmadaki payını artırarak yoluna devam edeceğine inandığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, bugün itibarıyla 38 fuar düzenleyici firmanın ve fuar merkezi işletmenin Uluslararası Fuarlar Birliğinin üyesi olduğuna işaret ederek Türk fuarcılık sektörünün de küresel kriterlerde fuarlar düzenleyerek hem dünya fuarcılık sektöründeki yerini sağlamlaştırdığını hem de etkinleştirdiğini görmenin gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Sektörün, Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmada anahtar rol üstleneceğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Bu anlamda, sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşlara büyük bir sorumluluk düşüyor. Türkiye'de fuarcılık ekosisteminin gelişmesi için çalışan TOBB Yönetim Kurulu adına fuar düzenleyicilerimiz, fuar merkezi işletmecilerimiz, fuar tedarikçileri ve bu ekosistem içerisinde yer alan tüm paydaşlarımızın Dünya Fuarcılık Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım." değerlendirmesinde bulundu.

