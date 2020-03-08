TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa'da "İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı"nda konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sadece 2019'da 165 bin üyemize kefil olarak 74 milyar lira kredi çekilmesini sağladık." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa'da düzenlenen İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki işletme ve istihdamın her geçen gün arttığını söyledi.

Kısa süre önce bankaların faiz oranlarında da düzenleme yapıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Kamu bankalarının devreye girmesini sağladık. Hem faizler düştü hem de yeniden tek haneli rakamlarla kredi verilmesinin önü açıldı. Bu bizim biraz olsun nefes almamızı sağladı. Yakında kamu bankalarımız tek haneli kredi faizi verecek. Artık inşallah çift haneli kredi faizi yerine tek haneli kredi faizi kullanmaya başlayacağız."

- "74 milyar kredi çekilmesini sağladık"

İş adamlarının ve sanayicilerin istek ve arzularını bildiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, çözüm için ilgili bakanlıklarla koordineli çalıştıklarını vurguladı.

TOBB olarak üyelerine önemli destek ve kolaylık sağladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: