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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa'da "İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı"nda konuştu:

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.03.2020 18:26 | Son Güncelleme

"Hem faizler düştü hem de yeniden tek haneli rakamlarla kredi verilmesinin önü açıldı. Bu bizim biraz olsun nefes almamızı sağladı" - "Sadece 2019'da 165 bin üyemize kefil olarak 74 milyar lira kredi çekilmesini sağladık"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sadece 2019'da 165 bin üyemize kefil olarak 74 milyar lira kredi çekilmesini sağladık." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa'da düzenlenen İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki işletme ve istihdamın her geçen gün arttığını söyledi.

Kısa süre önce bankaların faiz oranlarında da düzenleme yapıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Kamu bankalarının devreye girmesini sağladık. Hem faizler düştü hem de yeniden tek haneli rakamlarla kredi verilmesinin önü açıldı. Bu bizim biraz olsun nefes almamızı sağladı. Yakında kamu bankalarımız tek haneli kredi faizi verecek. Artık inşallah çift haneli kredi faizi yerine tek haneli kredi faizi kullanmaya başlayacağız."

- "74 milyar kredi çekilmesini sağladık"

İş adamlarının ve sanayicilerin istek ve arzularını bildiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, çözüm için ilgili bakanlıklarla koordineli çalıştıklarını vurguladı.

TOBB olarak üyelerine önemli destek ve kolaylık sağladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece 2019'da 165 bin üyemize kefil olarak 74 milyar lira kredi çekilmesini sağladık. Yani üyelerimizin yüzde 16,5'ine kefil olmuşuz. Bu kadar paramız yok ama çok şükür itibarlı iş adamlarımız var. Allah'a çok şükür itibar var, bu itibarımızla işlerimiz yürüyor. Yoksa 74 milyar liraya kefil olacak para yok yani. Şanlıurfa'da bulunduğumuz için sadece burayı örnek veriyorum, burada da geçen sene 6 bin 500 üyemize kefil olup 2,7 milyar lira kredi çekilmesini sağladık."

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil İbrahim Peltek ile Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'nın da konuşma yaptığı toplantıda, katılımcılar talep ve önerilerini dile getirdi.

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı" Destek Kredi Şanlıurfa

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