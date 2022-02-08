TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni"nde konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye’nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız." dedi.

Türkiye'de 2017-2019 yıllarında başvuranlar arasında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin açıklandığı TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, TOBB İkiz Kule'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, liste hazırlanırken başvuran şirketlerin 2017-2019 ciro artış hızının dikkate alındığını söyledi.

Listede yer alan 100 şirketin bu dönemdeki ortalama büyümesinin yüzde 498 olduğu bilgisini paylaşan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 13 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ortalama yüzde 212 artırdılar. 2019'da her bir şirket ortalama, 65 milyon liralık satış yaptı. Yine her biri ortalama 113 kişiye istihdam sağladı. 2017-2019 döneminde istihdamları yüzde 148 arttı. Bu şirketlerin yüzde 76’sı ihracat yapıyor. Tam 78 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve listeye girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum."

Hisarcıklıoğlu, söz konusu şirketlerin yaş ortalamasının yaklaşık 11 olduğunu belirterek, "Listenin bölgesel dağılımı da oldukça dikkat çekici. Listede 29 farklı şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi burada da açık bir şekilde görülüyor. Sektörler açısından da yine ilginç bir dağılım var. Listede bilişimden makineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühendisliğe kadar 32 farklı sektörden şirketler bulunuyor." diye konuştu.

Türk iş dünyasının bu zamana kadar pek çok zorlu süreçten geçtiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Kamu-özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aşmayı bildik. Bu yüzden asla karamsarlığa kapılmamalıyız, zor şartlar karşısında yılmamalıyız. Çünkü girişimci karamsar olmaz, hep umut ve heyecan dolu olur. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki dün yapabildiysek, bugün de yapabiliriz. Türkiye’nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy da örnek bir iş birliğine daha imza atmış olmanın mutluluğu içinde olduklarını, programa başvuruda bulunan tüm KOBİ’lere "Veri Odaklı SMS" çözümünü ücretsiz sunduklarını söyledi.

Listeye giren ilk 3 şirket sırasıyla şöyle:

- Trıpenıa Bilişim Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret AŞ

- Türktem Bilişim Yemekçilik Temizlik İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemler Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ.

Sponsorluğunu Vodafone'un üstlendiği TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde yer alan şirketlere TOBB'un internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

