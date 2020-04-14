TOBB Borsalar Konseyi Üyeleri telekonferans ile bir araya geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından düzenlenen, TOBB Borsalar Konseyi Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Konsey Üyelerinin telekonferans aracılığı ile yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Merkezinde gerçekleştirilen, Borsalar Konseyi toplantısına, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Borsalar Konseyi üyeleri katıldı. Telekonferans Aracılığı ile gerçekleştiren toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, hizmetlerinin aksamaması ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak ”Bu çerçevede korona virüs tedbirleri nedeniyle, riski en aza indirmek, aynı zamanda faaliyetlere ara vermeden sağlıklı bir şekilde devam edebilme adına çiftçi, üretici ve vatandaşların süreçten etkilenmemesi için gereken tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşların gıdaya ulaşması noktasında alınacak önlemler, gıda arzı ve güvenliği, fiyat hareketlenmelerinin takibi ve tarımsal faaliyetlerinin süreçten etkilenmeden sürdürülebilmesi için izlenmesi gereken yol ve alınacak tedbirler de anlık olarak takip edilmektedir” dedi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programa Erzurum’dan bağlanan, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise” Üyelerimizin talep, öneri ve sıkıntılarını geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bugün de canlı bağlantı ile Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir kez daha aktarma fırsatı yakaladık. Bu konuda başta Cumhurbaşkanlığımızın ve Bakanlıklarımızın aldığı tedbirler ve sundukları destek paketleri esnafımız için bir can suyu olmuştur. Şu an dünyanın neredeyse tamamı, son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan Covid-19 salgınından mustarip durumda. Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyoruz. Ülkemiz de buna karşı topyekûn mücadele veriyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır” şeklinde konuştu.

