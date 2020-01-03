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  4. TOBB Fen lisesi öğrencileri, SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti

TOBB Fen lisesi öğrencileri, SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Üniversite ortamı ve eğitim olanakları hakkında bilgi almakTOBB Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, rehber öğretmenleri Hasan Taş eşliğinde SANKO isteyen lise öğrencilerinin SANKO Üniversitesi’ne ilgileri devam ediyor.Üniversitesi’ni ziyaret etti.Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Üniversite ortamı ve eğitim olanakları hakkında bilgi almak
TOBB Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, rehber öğretmenleri Hasan Taş eşliğinde SANKO isteyen lise öğrencilerinin SANKO Üniversitesi’ne ilgileri devam ediyor.
Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bayram’la bir araya gelen öğrenciler, fakülteyi yakından tanıma fırsatı buldu.
Prof. Dr. Bayram, fakültenin akademik kadrosu, teknik altyapı ve donanımıyla ilgili bir sunum yaparak, öğrencilere Tıp Fakültesi’nde eğitim konusunda bilgiler verdi. Sağlık üniversitesi için hastanede uygulamalı eğitim almanın büyük önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Bayram, “SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin sağladığı imkanlar verdiğimiz eğitim için çok değerli” dedi.
Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Özdemir Sevinç ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İmge Uslu da ders içerikleri ve laboratuvar uygulamaları konusunda bilgiler verdi.
Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü’nden Bekir Cansız, öğrencilerin sosyal etkinlikleri, üniversitenin puanları ve imkanları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
Üniversiteyi gezen öğrenciler, Laboratuvar Sorumlusu Nilay Uçar’dan laboratuvarlarla ilgili bilgi aldı.
Öğrencilere ziyaret sonunda hediye takdim edildi.

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