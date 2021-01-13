“TOBB Küçük Parmaklar” tablet dağıtım kampanyası

"En önemli destek eğitime verilen destektir"

Törende oda ve borsalar adına konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe, konuşmasında, bir ülkenin gelişmişlik seviyesinden söz ederken en önemli kriterlerden birinin eğitim olduğunu belirterek, bu kapsamda TOBB ve Adana oda ve borsalarınca yapılan bu bağışı çok önemsediğini dile getirdi.

Bir ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırımın gençlerin eğitimine sağlanacak destek olduğunu belirten Menevşe, bu kapsamda, TOBB ve Oda/Borsaların katkısı ile 200 adet klavyeli tableti geleceğin teminatı gençlere ulaştıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Menevşe, “Son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan, ekonomiyi, ticareti, sosyal yaşamımızı ve alışkanlıklarımızı değiştiren Covid-19 pandemisinin yaralarını ulusça birlikte sarmak için seferber olduk. Bu kapsamda mensubu olduğumuz TOBB da hükümetimizin bu yöndeki çalışmalarının destekçisi olmaya devam ediyor” dedi.

Meclis toplantılarında da TOBB’un kampanyasından bahsettiklerini vurgulayan Menevşe, konuya duyarlılık gösterip tablet bağışın kendi imkanlarıyla katkıda bulunan tüm oda/borsa meslek komitesi ve meclis üyelerine teşekkür ederek, “Geleceğimizin teminatı olan, Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın tabletlerinden en iyi şekilde faydalanarak, önce ülkemize sonra dünyaya faydalı bireyler olmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ise salgın sürecinde tablet ya da bilgisayarları olmadığı için uzaktan eğitime katılma imkanı bulamayan öğrencilere yapılan bu desteği çok değerli bulduğunu belirterek, destek veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Adana Ticaret Borsasının yönetimlerine ve üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

