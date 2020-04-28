YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. TOBB nefes kredisi yeniden başladı

TOBB nefes kredisi yeniden başladı

EDİRNE HABERLERİ  | 28.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı.TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı.
TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi’de üst limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor.
TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisine aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak.
Konu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, “Nefes Kredisi” projesine Edirne Ticaret Borsası olarak yeniden destek veriyoruz. TOBB tarafından Türkiye genelindeki her oda ve borsaya belirli bir miktarda kaynak tahsisi gerçekleştirildi. Ancak Borsa olarak daha fazla üyemizin krediye ulaşması için TOBB tarafından sağlanan kaynağa ilave olarak 1 Milyon TL ek kaynak sağlama kararı aldık. Bu sayede üyelerimize toplamda 10 Milyon TL ilave kredi limiti tahsis edilecek. İhtiyaç olması halinde Borsamız tarafından sağlanan ek kaynağın artırılması da söz konusu olacaktır. Üyelerimizden aldığımız gücü, yine üyelerimiz için kullanmaktan memnuniyet duyuyoruz. Projenin ülkemize ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Nefes kredisi nasıl alınacak?
27 Nisan Pazartesi günü itibariyle; TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan cirosu 25 milyon TL’nin altında olan işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan faaliyet belgesi alarak, koşulsuz şartsız, başvurabilecek.
Faaliyet belgesi için borsaya gitmek gerekli mi?
Edirne Ticaret Borsası üyelerinin "Faaliyet Belgesi" almak üzere Borsaya gitmelerine gerek olmayacak. Belge talebinin 0284 226 85 00 no.lu telefona, 0284 226 85 01 no.lu faksa veya etb@etb.org.tr e-posta adresine iletilmesi sonrasında, herhangi bir ücret talep edilmeksizin hazırlanarak üye tarafından belirtilen banka şubesine iletilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

İzmir'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:28
Sabah
06:07
Öğle
13:16
İkindi
17:06
Akşam
20:15
Yatsı
21:47

Edirne Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Akın Eczanesi
Merkez
Begüm Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Erkan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Türkiye'nin salgına karşı en büyük avantajı: Güçlü sağlık altyapısı

Türkiye'nin salgına karşı en büyük avantajı: Güçlü sağlık altyapısı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Edirne'de piknik yapan 11 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

Edirne'de piknik yapan 11 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

Edirne'de dernek binasında kumara 26 bin 430 lira ceza

Edirne'de dernek binasında kumara 26 bin 430 lira ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.