TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu üniversitelilerle buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Genç Girişimciler Kurulu (GGK) üyeleri, “Üniversite Buluşmaları” kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Fakülte toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen TOBB Van GGK üyeleri, kariyer etkinliği başlığı adı altında girişimcilik konuşmaları ve sunumu yaptı. Buluşmada TOBB Van GGK Başkan Yardımcısı Musa Güneş, TOBB Van İcra GGK Üyesi Özge Ersezer, Hakan Perihanoğlu ile Erdinç Peker de girişimcilik konularında birer konuşma yaptı.

Burada konuşan TOBB Van GGK İcra Kurulu Başkanı M. Seyhan Demir, bir de sunum gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikle ilgili açıklama yapan Demir, “Bu buluşmalarımızı belli aralıklarla üniversitelerimizde yapıyoruz. Gençlerimize geleceğin artık ticarette ve girişimcilik olduğunu anlatıyoruz. Burada ülkemiz ile diğer dünya ülkelerinin şirketlerini karşılaştırıyoruz. Nasıl büyüdüklerini ve neler yaptıklarını anlatıyoruz. Ülkemizin de bu listelere girmesini sağlamanın yolunun da girişimcilikte geçtiğini aktarıyoruz. ‘Üniversiteden mezun olayım ve bir kurumda çalışmaya başlayayım’ dersek ülkemiz ve ilimiz dünya listelerine giremez. ‘Sadece maaş alayım, üretmeyeyim’ dersek başarılı olamayız telkinlerinde bulunduk. Kendi işlerimizde yaptığımız yanlışları da gençlere aktardık. Tecrübelerimizi de kendileriyle paylaştık” dedi.