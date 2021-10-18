YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TOBB ve Beko girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor

TOBB ve Beko girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor

18.10.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen: -"Daha fazla kadına kendileri olma, kendilerini ispatlama fırsatını vermek için, daha fazla kadının ayakları üzerinde durabilmesi için, Türkiye ekonomisine daha fazla katma değer yaratabilmeleri için bu projeyi destekliyorum"

İSTANBUL(AA) - TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi’nde süren online eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshowun altıncısı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi. Programda Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, “Bu sabah kendi kendime neden bu projenin içinde yer aldığımı düşündüm. Daha fazla kadına kendileri olma, kendilerini ispatlama fırsatını vermek için, daha fazla kadının ayakları üzerinde durabilmesi için, Türkiye ekonomisine daha fazla katma değer yaratabilmeleri için bu projeyi destekliyorum. Daha fazla kadının iş gücüne katılması için proje kapsamında tüm illeri ziyaret ediyorum. TOBB ve Beko’nun birlikte hayata geçirdiği bu projede beni heyecanlandıran bir diğer noktaysa eğitim konusu. Sadece bu proje için 247 tane video içerik hazırlandı. Hangi sektörde olursa olsun kadınlar kendine uygun içerikleri bulabilecek ve ihtiyaç duydukları konularda kendilerini geliştirebilecek." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 32

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın da büyük ekonomilerde kadınların sosyal ve ekonomik yaşama eşit bir şekilde katıldıklarını belirterek, "Ülke nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların iş gücüne katılımının artırılması, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz açısından çok önemlidir. Kadınların iş gücüne katılım oranı küresel ölçekte yüzde 50, AB ülkelerinde yüzde 70 seviyelerindeyken, Türkiye’de yüzde 32 seviyelerindedir. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun söylediği gibi 'Tek kanatla uçulamaz' 7 bini aşkın üyemizle, Türkiye’nin en büyük kadın girişimci kuruluyuz. Kurulumuz ve Beko iş birliği ile hayata geçirilen 'Girişimin Kadın Kahramanları' projesini de oldukça değerli buluyoruz. Proje kapsamında Arçelik Perakende Akademisi’nde eğitim alan kadınlarımız Beko bayii olma fırsatı elde edecek. Böylece iş hayatında kadınların daha güçlü temsili sağlanacak. Öte yandan dünya genelinde yapılan araştırmalara göre kadın yöneticilere sahip şirketler daha verimli ve daha karlı oluyorlar. Bu açıdan Beko ile hayata geçirdiğimiz projenin bir kazan kazan projesi olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel ise şunları kaydetti:

“Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını destekliyor ve yanlarında duruyoruz. Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istediğimiz yüz yüze eğitimlerle Bursa’da olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen Marmara’daki girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim."

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları 2021 Aralık’a kadar sırasıyla, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Mersin, Gaziantep, Aydın, Antalya ve İzmir’de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
PARTNEROkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmışOkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:54
İkindi
15:56
Akşam
18:27
Yatsı
19:46

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.