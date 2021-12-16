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TOBB ve Beko, girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor

16.12.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen: - "Kadınlarımızı iş gücüne dahil edebilirsek bu ülkenin hak ettiği yerde olacağına inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde süren online eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshow'un 14'üncüsü İzmir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 13. Bölge (İzmir) Temsilcisi ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, Arçelik Perakende Akademisi ve Beko yöneticilerinin katılımıyla düzenlendi. Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde de detaylar aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, Beko'nun 100 Kadın Bayi projesinin 14. ayağını yapmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapmaya çalıştığımız şey, tam da bizim Kadın Girişimciler Kurulu'nun ihtiyacı olan alanlarda katma değer yaratmak ve onlardan fayda almak. Kadın Girişimciler Kurulu'nun ilk görevi, var olan kadın girişimcilerin gücünü artırmak. Asli görevimiz bu. Sonra onlara bakarak başka kadınların da girişimci olmasını istiyoruz. Üçüncüsü de evinde oturan kadınların çalışma hayatındaki sayısını artırmak istiyoruz.

Beko 100 Kadın Bayi, Girişimin Kadın Kahramanları Projesi Kadın Girişimciler Kurulu'nun 3 ayrı amacına hizmet ediyor. Yani bu projede amaç birlikteliğimiz var. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun misyonuna uygun bir proje olmasıyla da çok değerli. Bugün burada olanların bu fırsatı iyi değerlendirmelerini öneriyorum. Kadınlarımızı iş gücüne dahil edebilirsek bu ülkenin hak ettiği yerde olacağına inanıyorum."

- "Önceden yüzde 5 olan kadın girişimci oranımız bugün yüzde 10'lara ulaştı"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 13. Bölge (İzmir) Temsilcisi ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel de kadının istediği zaman en iyisini yapacağını aktararak, "Cinsiyetsiz iş gücü için duyarlı markaların olması kadınlarımızın iş hayatında güçlenmelerini sağlıyor. Beko'ya da 100 Kadın Bayi projesi ile bayilik işinin erkeklere özgü bir iş olmadığını vurguladıkları ve kadınları teşvik ettikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu olarak, kentte kadın girişimci sayısını artırmayı, onların ticari hayatta kalıcılığına destek olmayı amaçladıklarını kaydeden Öztezel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En önemli sorunun bu olduğuna inananlardanız. Kadınları iş hayatına hazırlamak, onları teşvik etmek en önemli önceliğimiz. Geleneksel rollerle sınırlı kalmayan, hayalleri ve hedefleri olan, yeteneklerini ortaya çıkaran kadınlarımıza destek olmak vazifemizdir. Kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği verme ve girişimcilik fikirlerini hayata geçirme konusunda yol göstermek için varız. Bugün TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliği ile yeni bir girişimcilik kapısını aralayan projenin tanıtımına ev sahipliği yapmaktan mutluyuz.

Emeğin cinsiyeti yoktur. Pek çok farklı sektörde çalışan kadınlarımızın potansiyeli çok yüksek. Önceden yüzde 5 olan kadın girişimci oranımız bugün yüzde 10'lara ulaştı. Ancak AB'dee kendi işletmesinde çalışan kadınların oranı yüzde 35, girişimlerin yüzde 30'u da kadınlara aittir. Yani yolumuz uzun, gidecek yolumuz ve yapacak işimiz çok."

- "Beko bayisi olmak isteyen Ege'nin girişimci kadınlarına kapımız sonuna kadar açık"

﻿Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel de Beko olarak kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini aktararak, "İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen Ege'nin girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu, aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları Çanakkale ve Düzce'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.

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