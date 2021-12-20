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TOBB ve Beko, girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor

20.12.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen: - "İş dünyasına girmek isteyen yeni kadın girişimcilere destek olacağız ve kırılgan kesim olarak kabul ettiğimiz kırsal kesimdeki kadınların toplumsal hayata kazandırılması için kooperatifler aracılığıyla onlara ulaşacağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshow'un 15. durağı Çanakkale oldu.

TOBB ve Beko ortak açıklamasına göre, Girişimin Kadın Kahramanları Projesi, kadınların iş hayatında güçlenmesi için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun tüm Türkiye genelindeki 7 bin girişimci kadına ulaşma hedefiyle hayata geçiyor. Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde süren çevrim içi eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshow'un 15'incisi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı; TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Birce Bilici Şimşek, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, "Beko 100 Kadın Bayi" projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, "Beko 100 Kadın Bayi" projesi kapsamında görevlerinin endüstrileşmiş emeğin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmak olduğunu belirterek, "Üç farklı kesimde bulunan kadınlarımıza katma değer yaratacağız. İş dünyasının içinde olanların daha güçlü olmasını sağlayacağız. İş dünyasına girmek isteyen yeni kadın girişimcilere destek olacağız ve kırılgan kesim olarak kabul ettiğimiz kırsal kesimdeki kadınların toplumsal hayata kazandırılması için kooperatifler aracılığıyla onlara ulaşacağız. Bu üç kesime ulaşırken de eğitim veriyor olmamız lazım. Beko 100 Kadın Bayi projesi, hem bu üç alandaki kadınlara ulaşıyor hem de onlara kapsamlı bir eğitim programı sunuyor." ifadelerini kullandı.

- "Beko bayisi olmak isteyen kadınlara kapımızın sonuna kadar açık"

TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Birce Bilici Şimşek de kadınların ekonomik temsiliyeti ile ilgili rakamların çok çarpıcı olduğunu aktararak, "Kadının toplumdaki rolünün kalıplaşması, eğitim yetersizliği, iş kurarken destek görmemesi gibi faktörler girişimcilik kültürünün kadınlar arasında yayılmasına engel olmaktadır. Halbuki ekonomik büyümenin artması, yoksulluğun azalması, toplumsal refahın artması ve sürdürülebilir bir büyüme için kadınlar iş hayatının her kademesinde yer almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel ise Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini ve yanlarında durduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istediğimiz yüz yüze eğitimlerle Çanakkale'de olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen Marmara Bölgesi'nin girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu, aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim."

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle Düzce'de son bulacak.

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