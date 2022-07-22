TOBB ve WTCA arasında iş birliği anlaşması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik olarak üyelerinin dışa açılmasına destek verdiklerini belirterek, "Bu çerçevede, mal ve hizmet ihracatı, ülke içinde ve dışında ortak yatırımlar son derece önemlidir." dedi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB ile Dünya Ticaret Merkezleri Birliği (WTCA) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Hisarcıklıoğlu ve WTCA İş Geliştirme İcra Direktörü Robin Van Puyenbroeck tarafından imzalanan iş birliği anlaşmasıyla ticaretin teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması hedefleniyor.

Açıklamada, imza törenindeki konuşmasına yer verilen Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak üyelerinin dışa açılmasına destek verdiklerini belirterek, "Bu çerçevede, mal ve hizmet ihracatı, ülke içinde ve dışında ortak yatırımlar son derece önemlidir. Ülkemize daha fazla doğrudan yatırım gelmesi için çabalıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bu çerçevede, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliğinin modernizasyonunun önemli öncelikleri olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliğinin kapsamına tarım, hizmetler ve kamu alımlarının ilave edilmesinin, mevcut yapıda işleyişte karşılaşılan karşılıklı sorunların aşılmasının Türkiye ve AB iş dünyaları için yeni fırsatlar doğuracağının altını çizdi.

Hisarcıklıoğlu, Birleşik Krallığın AB'den ayrılmasından sonra, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının da firmalara önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

- Ticaret heyeti organizasyonlarına destek verilecek

ABD ile 100 milyar dolarlık dengeli ticaret hedefinin de bir başka öncelikleri olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Şikago'da faaliyetlerini sürdüren ticaret merkezimiz doğrudan bu hedefin gerçekleştirilmesine odaklanmaktadır. Türkiye ile Japonya arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşması sürecinin tamamlanması da önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Endonezya, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR), Meksika ve benzeri serbest ticaret anlaşmaları müzakerelerini de Türk iş dünyası olarak yakından takip ediyoruz. Güney Kore, Singapur ve Malezya gibi ülkelerle var olan serbest ticaret anlaşmalarının sağladığı fırsatlardan yararlanmak da yine önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, imzaladığımız mutabakat zaptıyla, ülke dışına ve ülkemize dönük ticaret heyetleri organizasyonuna karşılıklı olarak destek verilecektir. Aynı zamanda üyelerimiz arasındaki iş birlikleri için gerekli platform sağlanacaktır. Anlaşmanın ülkemiz iş dünyası için hayırlı olmasını diliyorum."

- "Yapmaya çalıştığımız şey ticareti ve yatırımları artırabilmek"

Puyenbroeck de Türkiye'nin, çok gelişmiş, endüstriyel, imalat sanayisi ve ticaret anlamında gerçek bir dev olduğunu ifade etti.

WTCA'nın, uluslararası ticaretin yaygınlaştırılması, teşvik edilmesi ve kolaylaştırılmasını amaçlayan uluslararası ticaret örgütü olduğunu dile getiren Puyenbroeck, bu ağa üye olan uluslararası ticaret kuruluşlarıyla çalıştıklarını belirtti.

Ticareti ve yatırımları artırabilmek, kolaylaştırabilmek için çalıştıklarını vurgulayan Puyenbroeck, "100 ülkede 300 kadar dünya ticaret örgütü var. Bir ekosistem içinde yer alıyoruz. Bu ekosistem çok farklı alanlarda hizmet veriyor, ticaret olabilir, tarım, emlak olabilir. Bu ekosistemin pandemi ile birlikte de ne kadar dayanıklı olduğunu gördük. Şimdi karşımızda bir takım ekonomik sınamalar var. Bunun karşısında da duracağını düşünüyoruz. Çok fazla ekonomik sınamanın bizi beklediği belki de bir kusursuz fırtına öncesinde birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Puyenbroeck, misyonlarının ticareti kolaylaştırmak ve teşvik etmek olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belki de hiç olmadığı kadar önemli şu an. Bunun için TOBB ile birlikteyiz. Birlikte ticaret yapanlar çok daha iyi geçinirler. Bu aslında ticaret yoluyla bir barış projesi. Mutabakat zaptında benim asıl amacım pratik bir seviyede tutabilmek. Ticaret heyetlerinin karşılıklı olarak gidip gelmesi çok önemli. Önümüzdeki sene genel kurulumuzu Afrika'da gerçekleştireceğiz. Bu çok önemli. Aynı zamanda da Ankara ve İstanbul ticaret merkezlerinin yardımıyla buradaki iş camiasını buluşturmaya çalışacağız, dolayısıyla da Türk şirketlerini, ilgilenenlerini Afrika'ya taşımaya çalışacağız. Bu organizasyonumuzu ve konsepti büyütmek istiyoruz. Bu konuları yakından izleme şansımız olacak. Umuyorum uzun soluklu ve kapsamlı bir iş birliği olur."

