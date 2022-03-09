YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TOBB'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

TOBB'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

09.03.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Kadınların, sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha fazla aktif rol almasını istiyoruz" - TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk: - "Hepimizin hedefi mesleğin cinsiyeti olmadığını, kadınların çalışma hayatının her alanında fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde başarıyla var olabileceğini göstermektir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fırsat verildiğinde kadınların başaramayacağı hiçbir işin olmadığını belirterek, "Kadınların, sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha fazla aktif rol almasını istiyoruz." dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, videokonferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, kadınların iş hayatında giderek daha fazla yer almalarının Türkiye'yi güçlendirdiğini söyledi.

Kadının elinin değmediği bir ekonominin büyüyemeyeceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "İşte biz de bu yüzden dedik ki kadınlarımız her işi başarır. Bu vizyonla 2007 yılında 81 ilde TOBB Kadın Girişimci kurullarımızı kurduk. Sizlerin sayesinde de ülkemizin en büyük kadın meslek örgütü haline geldik." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu yapının kurumsallaşmasını tamamladığını, Türkiye'deki ve dünyadaki oda camiasında bir marka haline geldiği kaydetti.

Fırsat verildiğinde kadınların başaramayacağı hiçbir işin olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir hedefimiz var. Kadınların, sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha fazla aktif rol almasını istiyoruz. Bu sayede ve kadınların emekleriyle, ülkemizin daha güçlü ve kalkınmış olacağına inanıyoruz. İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz."

TOBB Kadın Girişimciler Kuruluna yönelik tavsiyelerde de bulunan Hisarcıklıoğlu, "Genç kızlarımız için rol model olun ve onları girişimciliğe yönlendirin. Burada en önemli potansiyel üniversitelerde. Ziyaret edin, rektörle tanışın, öğrenci kulüpleriyle bir araya gelin, girişimci kulüpleri kurdurun." değerlendirmesinde bulundu.

- "Algısal bakış ve kültürel olgular kadınlarımızın önünde engel"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın tüm ülkelerin temel amaçlarından olduğunu belirterek, "Ülkelerin uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmalarının yolu, kadınların iş gücüne katılım oranlarının yükseltilmesinden geçmektedir." dedi.

Kadınların etkin olarak katılamadığı bir ekonomiden sağlıklı ve verimli bir büyümenin beklenemeyeceğini ifade eden Öztürk, kadınların iş gücüne katılımlarının artmasının, yoksulluğun azalması açısından da hayati önemi olduğunu söyledi.

Öztürk, kadının yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kadının olmadığı her yer eksiktir. Algısal bakış ve kültürel olgular ne yazık ki kadınlarımızın önünde büyük bir engeldir. Hepimizin hedefi mesleğin cinsiyeti olmadığını, kadınların çalışma hayatının her alanında, fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde, başarıyla var olabileceğini göstermektir."

Öztürk, sanayide kadın istihdamının artırılmasına ve bu alanda nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Sanayi'de Kadın Eli" projesinin altyapı çalışmalarına, pilot il Kütahya'nın ardından, Kocaeli, Düzce, Bolu, İzmir, Bursa'da da başladığını bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:
Kağıthane'de kuyumcu soygunuKağıthane'de kuyumcu soygunu
Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıHatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:03
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:55
Yatsı
20:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Milyonlar izliyor! Bomba sığınağından paylaşımı olay oldu

Milyonlar izliyor! Bomba sığınağından paylaşımı olay oldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Doğduğu günden beri çare arıyor! Tedaviye başladılar ama...

Doğduğu günden beri çare arıyor! Tedaviye başladılar ama...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.