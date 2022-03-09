TOBB'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fırsat verildiğinde kadınların başaramayacağı hiçbir işin olmadığını belirterek, "Kadınların, sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha fazla aktif rol almasını istiyoruz." dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, videokonferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, kadınların iş hayatında giderek daha fazla yer almalarının Türkiye'yi güçlendirdiğini söyledi.

Kadının elinin değmediği bir ekonominin büyüyemeyeceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "İşte biz de bu yüzden dedik ki kadınlarımız her işi başarır. Bu vizyonla 2007 yılında 81 ilde TOBB Kadın Girişimci kurullarımızı kurduk. Sizlerin sayesinde de ülkemizin en büyük kadın meslek örgütü haline geldik." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu yapının kurumsallaşmasını tamamladığını, Türkiye'deki ve dünyadaki oda camiasında bir marka haline geldiği kaydetti.

Fırsat verildiğinde kadınların başaramayacağı hiçbir işin olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir hedefimiz var. Kadınların, sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha fazla aktif rol almasını istiyoruz. Bu sayede ve kadınların emekleriyle, ülkemizin daha güçlü ve kalkınmış olacağına inanıyoruz. İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz."

TOBB Kadın Girişimciler Kuruluna yönelik tavsiyelerde de bulunan Hisarcıklıoğlu, "Genç kızlarımız için rol model olun ve onları girişimciliğe yönlendirin. Burada en önemli potansiyel üniversitelerde. Ziyaret edin, rektörle tanışın, öğrenci kulüpleriyle bir araya gelin, girişimci kulüpleri kurdurun." değerlendirmesinde bulundu.

- "Algısal bakış ve kültürel olgular kadınlarımızın önünde engel"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın tüm ülkelerin temel amaçlarından olduğunu belirterek, "Ülkelerin uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmalarının yolu, kadınların iş gücüne katılım oranlarının yükseltilmesinden geçmektedir." dedi.

Kadınların etkin olarak katılamadığı bir ekonomiden sağlıklı ve verimli bir büyümenin beklenemeyeceğini ifade eden Öztürk, kadınların iş gücüne katılımlarının artmasının, yoksulluğun azalması açısından da hayati önemi olduğunu söyledi.

Öztürk, kadının yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kadının olmadığı her yer eksiktir. Algısal bakış ve kültürel olgular ne yazık ki kadınlarımızın önünde büyük bir engeldir. Hepimizin hedefi mesleğin cinsiyeti olmadığını, kadınların çalışma hayatının her alanında, fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde, başarıyla var olabileceğini göstermektir."

Öztürk, sanayide kadın istihdamının artırılmasına ve bu alanda nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Sanayi'de Kadın Eli" projesinin altyapı çalışmalarına, pilot il Kütahya'nın ardından, Kocaeli, Düzce, Bolu, İzmir, Bursa'da da başladığını bildirdi.

