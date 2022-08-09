TOBB'da Finansmana Erişim İstişare Toplantısı yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yarın kamu bankalarının genel müdürlerinin katılımı ile Finansmana Erişim İstişare Toplantısı gerçekleştirilecek.

TOBB'dan yapılan duyuruya göre, toplantı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımı ile düzenlenecek.

TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda yarın saat 14.30'da gerçekleştirilecek toplantı, Hisarcıklıoğlu ve Çakar'ın yapacağı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam edecek.

