TOBB’daki toplantıya video konferansla katılan Başkan Yücelik; “Tüm sektörlerin kapsama alınmasını bekliyoruz”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, Türkiye’deki 365 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ile video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantıya iştirak etti.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediğini belirterek, bu süreçte kendilerine önceki dönemlerde olduğundan daha çok görev düştüğünü ve bu sebeple Oda ve Borsaların görüş, öneriler ve taleplerini almaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirlerin ve çalışmaların, sektörün üzerindeki etkilerini azalttığını da vurgulayarak, “Tüm dünyayı etkileyen bu salgının, ülkemiz üzerindeki olumsuz hareketlerini de Allah’ın izni ile birlik ve beraberlik içerisinde atlatacak güçteyiz” dedi.

Başkan Hisarcıklıoğlu toplantı sırasında oda ve borsa başkanlarıyla salgının ekonomiye etkileriyle ilgili sorular içeren interaktif bir anket gerçekleştirdi. Toplantıda, Oda ve Borsa başkanlarının 10 soruluk anketi cevaplandırmasının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, salgının ekonomiye etkilerini sınırlandırmak amacıyla Oda ve Borsalardan gelen talep ve beklentiler doğrultusunda yapılan düzenlemelerin yer aldığı bir sunum gerçekleşti. Salgın sebebiyle Türkiye’de ve dünyada çok dinamik bir süreç yaşandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, sunumunda ayrıca iş dünyasının, çalışma hayatının ve ekonominin selameti için yapılmasını istedikleri düzenlemelerle ilgili de bilgi verdi. Hisacıklıoğlu, toplantının sonunda yapılan anketin sonuçlarını oda ve borsa başkanlarıyla paylaştı.

Yücelik, “Tüm sektörlerin kapsama alınmasını bekliyoruz”

Toplantıya bağlanan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, iş dünyasının sıkıntılarının çözümü için başta TOBB olmak üzere bağlı bütün Oda ve Borsaların büyük bir titizlikle çalıştığını ve yaşanan aksaklıkları hızlı bir şekilde ilgili makamlara iletildiğini ve çözümü için çaba gösterildiğini söyledi. Yaşanan sıkıntılı sürecin aşılması için ETSO olarak en başından beri tüm sektörlerin ‘mücbir sebep’ kapsamına alınması gerektiğini dile getirdiklerini kaydeden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, “Bugünkü toplantıda TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, bizim ısrarla üzerinde durduğumuz bu konuyla ilgili olarak konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili Bakanlıklara aktarıldığı bilgisini verdi. İnşallah istediğimiz gibi tüm sektörler ‘mücbir sebep’ kapsamına alınır” diye konuştu.

Başkan Yücelik, iş dünyasını ilgilendiren düzenlemeler yapıldıkça bunlarla ilgili de Oda üyelerini bilgilendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

