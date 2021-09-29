TOBB'dan AFAD'a doğal afetler için 50,5 milyon lira yardım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sel afeti yardım kampanyasına 961 milyon 351 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.

TOBB ile bağlı oda ve borsalar tarafından doğal afetler için toplanan yardımlara ilişkin çek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'e takdim edildi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan afetleri hatırlattı.

Dünyanın büyük hızla şehirleşmeye doğru ilerlediğine işaret eden Soylu, bunun da bazı problemleri ortaya koyduğunu belirtti.

Deprem, yangın ve sel yaşanan bölgelerde yapılanları anlatan Soylu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yaşanan süreçlerde gerekli desteği verdiğini söyledi.

Bakan Soylu, Elazığ depreminde de ayni yardımlarda tüm odaların ve borsaların seferber edildiğini dile getirdi.

Güçlü bir yardımsever ağının olduğunu vurgulayan Soylu, devletin de güçlü olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, vatandaşların da kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade etti.

Yangınların ve sellerin ardından komisyonlar kurulduğunu belirten Soylu, iş insanlarının kendilerine gelerek taleplerini dile getirdiğini bildirdi. Süleyman Soylu, kaskosu ve sigortası olmayan 1861 aracın yüzde 80 üzerindeki zararlarının da karşılandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın ve sel afeti yardım kampanyasının liderliğini yaptığını ifade eden Soylu, "Toplam şu ana kadar 961 milyon 351 bin liralık bir yardım geldi." bilgisini paylaştı. Bakan Soylu, Katar'ın ve Kuveyt'in de kampanyaya destek verdiğini bildirdi.

TOBB'a kampanyaya yaptıkları bağış nedeniyle teşekkür eden Soylu, ayrıca ayni yardımda da bulunulduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu ise başarılı, özverili ve cansiperane çalışmaları için AFAD'a teşekkür etti.

Ülkenin maruz kaldığı orman yangınları ile sel afetleri için iş dünyası adına ellerini taşın altına koyduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, yaraların sarılmasına yardımcı olmak için 3 Ağustos'ta yardım kampanyası başlattıklarını anımsattı.

Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda 81 ilden ayni ve nakdi yardımlar topladıklarını belirterek, kampanyaya oda ve borsalar, sektör meclisleri, kadın ve genç girişimci kurumları, iş dünyası ve vatandaşların iştirak ettiğini söyledi.

Toplanan nakdi yardımları bugün AFAD'a aktardıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, kampanya kapsamında 50,5 milyon lira toplandığını ifade etti.

- "Toplanan yardımlar 64,1 milyon liraya ulaştı"

Hisarcıklıoğlu, afetler dolayısıyla gerçekleştirdikleri yardımlardan bahsederek şunları kaydetti:

"Arhavi'de meydana gelen sel dolayısıyla ihtiyaç duyulan acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Artvin Valiliğine 3,5 milyon lira, Antalya bölgesinde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Antalya Valiliğine 5 milyon lira gönderdik. Bu kapsamda afet bölgelerine gönderilen ayni yardımların yaklaşık tutarı 13,6 milyon liradır. Afetlerin başladığı tarihten bu yana ayni ve nakdi yardımlarımızın genel toplamı 64,1 milyon liraya ulaştı."

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalar ile Türk iş dünyasını afetlere karşı hazır hale getirmek amacıyla da çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda TOBB bünyesinde oda ve borsa başkanlarıyla "Deprem-Afet Çalışma Grubu" oluşturduklarını bildirdi.

Toplantıya, Antalya, Arhavi, Aydın, Bodrum, İnebolu, Kastamonu, Manavgat, Marmaris, Milas, Muğla, Silifke, Sinop, Tunceli ve Van oda ve borsa başkanları ile kampanyaya en yüksek miktarda bağış yapan İstanbul Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Polatlı Ticaret Borsası başkanları ile TOBB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından oda başkanlarına AFAD adına teşekkür plaketi verildi.

