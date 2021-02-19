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TOBB’un “Küçük Parmaklar” projesine ÇTSO’dan önemli destek

19.02.2021 21:29 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde başlatılan “Küçük Parmaklar” projesi kapsamında ihtiyacı olan öğrenciler için tablet dağıtım hamlesine destek vererek, minik kalplerin yüzünü güldürdü.Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın tablet dağıtımını kapsayan program, Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Salonunda gerçekleşti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde başlatılan “Küçük Parmaklar” projesi kapsamında ihtiyacı olan öğrenciler için tablet dağıtım hamlesine destek vererek, minik kalplerin yüzünü güldürdü.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın tablet dağıtımını kapsayan program, Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Salonunda gerçekleşti. Çocukların yüzündeki gülümsenin kendileri için tarifi olmayan bir mutluluk olduğunu belirten Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “TOBB öncülüğünde başlatılan bu projede ÇTSO olarak eğitime bir nebze de olsak destek verebiliyorsak ne mutlu bize. Eğitime desteklerimiz Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak artarak devam edecek. Biz çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Onlar da ülkemizin geleceği için çalışacaklar" ifadelerini kullandı.
Kozuva, "Bir çocuk gülerse dünya güler’ şiarı bizim tek hareket noktamız. Biz çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Onlar da ülkemizin geleceği için çalışacaklar" dedi.
Öğrencileri sevindiren programa Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile ÇTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri katılım sağladı.

Teşekkür belgeleri Kozuva tarafından teslim edildi
Tabletlerin öğrencilere teslim edildiği programda ayrıca teşekkür belgelerinin takdimi de gerçekleşti. Pandemi sürecinde yaptıkları özverili çalışmalarla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi almaya hak kazanan idareci, öğretmen ve öğrencilere Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva tarafından belgeleri takdim edildi. Kozuva, "Bu süreçte elinden gelenin en iyisini yaparak başarılı sonuçlar elde eden tüm idareci, öğretmen ve öğrencileri başarıları için gönülden tebrik ediyorum" dedi.

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