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  4. TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk’ten ’su tasarrufu’ çağrısı

TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk’ten ’su tasarrufu’ çağrısı

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.12.2020 12:40 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.

TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk’ten ’su tasarrufu’ çağrısı

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İklim şartlarındaki değişiklikler ve israf nedeniyle su kaynaklarımız tükeniyor. Suyun yaşamın vazgeçilmezi olduğunu bilmek yeterli değil; onu doğru kullanmak ve korumak gerekli. Geleceğimizi tüketmeyelim” ifadelerine yer verdi.

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