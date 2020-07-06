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TOÇ Bir-Sen’den şehit ailelerine ziyaret

BATMAN HABERLERİ  | 06.07.2020 17:33 | Son Güncelleme

TOÇ Bir-Sen Başkanı Mehmet Sıddık Aslanlı, Batman Sason Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik’i ziyaret etti.Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, TOÇ Bir-Sen Batman, Siirt ve Mardin İl Başkanı Mehmet Sıddık Aslanlı’yı ağırladı.

TOÇ Bir-Sen’den şehit ailelerine ziyaret

TOÇ Bir-Sen Başkanı Mehmet Sıddık Aslanlı, Batman Sason Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik’i ziyaret etti.
Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, TOÇ Bir-Sen Batman, Siirt ve Mardin İl Başkanı Mehmet Sıddık Aslanlı’yı ağırladı. Başkan Arslanlı, Çelik’e yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür belgesi taktim etti.
Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Arslanlı’ya teşekkür etti.

TOÇ Bir-Sen’den şehit ailelerine ziyaret

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Yeni Pelin Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
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Çarşı Eczanesi
Kozluk
Şifa Eczanesi
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