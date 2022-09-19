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Tofaş, 18 bin çalışan ve ailesini Bursa'da buluşturdu

19.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu: - "Tüm ekip arkadaşlarımızı ve bu başarılı yolculukta onları yalnız bırakmayan değerli ailelerini, Tofaş Günü'nde bir araya getirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ülkemize olan inançla ve umutla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Tofaş çalışanları ve ailelerinin bir araya geldiği "Tofaş Günü" organizasyonu 18 Eylül Pazar günü, Tofaş Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çeşitli etkinlikler ve konserlerle festival ortamına dönüşen organizasyona 18 bin kişi katıldı.

Çalışanlar ve ailelerine özel düzenlenen etkinlikte katılımcılar, aileleriyle birlikte fabrikayı gezdi, farklı etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçirdi.

Tofaşlılar, gün boyu süren etkinliklerin devamında Simge Sağın’ın ardından sahne alan Sertab Erener ile geç saatlere kadar eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, şunları kaydetti:

"Tofaş ülkemizde yarım asrı aşkın bir süredir otomotiv sanayisine öncülük eden, ülkemize değer katan güçlü bir organizasyon. Ulaştığımız bu noktaya gelirken pek çok başarılara ve ilklere imza attık. Dört yıldır otomotiv toplam pazarının lideriyiz, fabrikamızda üretilen Egea ailesi, tam altı yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürüyor.

Tofaş, Stellantis’in de en iyi fabrika ve Ar-Ge merkezlerinden biri. Bu güçlü pozisyonumuzun arkasında nitelikli çalışanlarımız yer alıyor. Tüm ekip arkadaşlarımızı ve bu başarılı yolculukta onları yalnız bırakmayan değerli ailelerini, Tofaş Günü'nde bir araya getirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ülkemize olan inançla ve umutla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, bu büyük ve yetenekli toplulukla birlikte yarına hazırlanmak, Tofaş’ı daha da ileriye taşımak."

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