TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Josh Reaves'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Josh Reaves'i kadrosuna kattı.
TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, mavi-yeşilli kulüp, geçen sezon Beşiktaş Icrypex forması giyen ABD'li kısa forvet Josh Reaves ile anlaşma sağladı.
Amerikan Kolej Basketbol Liginde 2019 yılında All-Big Ten konferansında sezonun en iyi savunma oyuncusu seçilen1,94 metre boyundaki Reaves, 2019-2020 sezonunda Dallas Mavericks ile NBA'de 5 maça çıktı.
İlk Avrupa deneyimini 2021-2022 sezonunda Beşiktaş Icrypex'de yaşayan Josh Reaves, Basketbol Süper Liginde 23 maçta 5 sayı, 2,1 ribaund, 1,3 asist ve 1,2 top çalma, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 7 maçta 6,7 sayı, 2,7 ribaund, 2 asist ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla dikkati çekiyor.
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