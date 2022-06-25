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TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Rob Gray'i transfer etti

25.06.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Rob Gray'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Rob Gray'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre TOFAŞ, 2022-2023 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında ilk yabancı transferini gerçekleştirdi.

Mavi-yeşilli kulüp, Dimitris Priftis'in başantrenörlüğe getirilmesinin ardından 2020-2021 sezonu ULEB Avrupa Kupası final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Rob Gray ile anlaşma sağladı.

Fransız AS Monaco Basket ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra geçen sezon THY Avrupa Ligi deneyimi bulunan Rob Gray, 1,86 metre boyunda ve şutör gard pozisyonunda oynuyor.

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