Tofaş Ar-Ge’ye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ödül

İSTANBUL (AA) - Tofaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi Ödülleri’nde “251 ve üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı Yapan Şirketler” kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi olurken, otomotiv Ar-Ge Merkezleri arasında en üst sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tofaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 8’incisi gerçekleştirilen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi’nde, en üst kategori olan “251 ve üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı Yapan Şirketler” kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Tofaş ayrıca, otomotiv Ar-Ge Merkezleri arasında en üst sırada yer aldı. Sıralamada ilk 3’te yer alan tek otomotiv Ar-Ge merkezi olan Tofaş’ın ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan, Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu teslim aldı.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin gelişimlerinin değerlendirilmesi ile Ar-Ge ve teknoloji politikalarına ışık tutulması amacıyla yapılan ve ödüllerin belirlendiği performans endeksinde, Ar-Ge personel istihdamı, Ar-Ge harcama yoğunluğu, Proje kapasitesi, İş birliği ve etkileşim, Ticarileşme ile Fikri mülkiyet yetkinliği kriterleri dikkate alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş CEO'su Eroldu, Tofaş'ın kurulduğu günden bu yana Türkiye otomotiv sektöründe pek çok ilki gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Yıllar içerisinde çok sayıda ürün geliştirme projesi üzerinde çalışan Tofaş Ar-Ge, Doblo, Fiorino ve Egea gibi ülke ihracatına da ciddi katkılar sunan küresel modellerin ürün geliştirme çalışmalarında önemli rol üstlendi. Ar-Ge’miz bugün ulaştığı noktada, sıfırdan komple araç geliştirme bilgi birikimine ve yetkinliklerine sahip oldu. Geliştirdiğimiz ürünlerin mühendislik tasarımından pazara sunulmasına kadar önemli roller üstleniyor ve başarılı projelerimizle dünyaya açılıyoruz. Bu başarılarımızın arkasında Ar-Ge’ye verdiğimiz önem ve uzun yıllardır süregelen yatırımlarımız bulunuyor.”

Tofaş Ar-Ge’nin, Stellantis dünyasındaki farklı marka ve modeller için bileşenler ve sistemlerin tasarlanması, sanal/fiziksel doğrulamalar yapılması, prototiplenmesi gibi birçok farklı alanda sorumluluk üstlendiğini aktaran Eroldu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tofaş Ar-Ge, küresel ürün projeleri için mühendislik ihracat merkezi olarak da grup içerisinde fark yaratıyor. Nihai ürün geliştirmenin yanı sıra Stellantis’in dünyanın farklı bölgelerinde üretilen marka ve modellerinin ürün geliştirme projelerinde mühendislerimiz aktif rol oynuyor. Nihai mühendislik çözümleri üretiyor, tasarım faaliyetlerimiz, test ve doğrulama merkezimizle, üretmekte olduğumuz ürünlerin dışındaki modellerin geliştirme süreçlerine destek veriyoruz. Bu kapsamdaki sorumluluklarımız da artarak devam ediyor. 2020 yılında Tofaş Ar-Ge’nin 170 mühendisi yurt dışı farklı projelerde görev alırken, 2021 yılında bu sayı ikiye katlandı ve 350 mühendisimiz Stellantis’in küresel çaptaki mühendislik çalışmalarında görev aldı, müşterilere doğrudan dokunan yenilikçi çözümler üretti. Yaklaşık 700 çalışanımızın bulunduğu Ar-Ge merkezimizle nihai ürünlerin geliştirilmesinin yanı sıra mühendislik ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk mühendislerinin yetkinliği ve başarısını farklı projelerle dünyaya taşımak bizleri memnun ediyor.”

Eroldu, ayrıca Tofaş Ar-Ge Merkezi’nin, devam eden AB araştırma projeleri sayısının, 2021 yılında 15’e ulaşacağına dikkati çekerek, üniversite iş birliklerinin önemine değindi.

Tofaş’ın bu kapsamda en fazla program yürüten şirketlerden biri olduğunu belirten Cengiz Eroldu, 2020 yılında 45 patent ve 12 tasarım tescilinin bulunduğunu kaydetti.

