YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nutribullet Treviso'yu konuk edecek

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nutribullet Treviso'yu konuk edecek

15.03.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nutribullet Treviso'yu konuk edecek

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda lider durumda bulunan TOFAŞ, 5. hafta mücadelesinde yarın İtalya temsilcisi Nutribullet Treviso'yu ağırlayacak.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Müsabakayı Letonya'dan Oskars Lucis, Kuzey Makedonya'dan Igor Mitrovski ve Hırvatistan'dan Josip Jurcevic hakem üçlüsü yönetecek.

Eksiksiz kadroyla İtalyan ekibini konuk edecek mavi-yeşilliler, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak son haftaya da liderlik koltuğunda girmek istiyor.

TOFAŞ, gruptaki son hafta maçında ise 22 Mart Salı günü deplasmanda İspanya temsilcisi BAXI Manresa ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyorKüresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandıTekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Doktor anne kız, hastaları iyileştirmek için omuz omuza mücadele veriyorDoktor anne kız, hastaları iyileştirmek için omuz omuza mücadele veriyor
Anahtar Kelimeler:
Tofaş Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
13:18
İkindi
16:38
Akşam
19:17
Yatsı
20:35
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Avokadolu tost söylendiği kadar faydalı mı?

Avokadolu tost söylendiği kadar faydalı mı?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.