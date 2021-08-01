TOFAŞ, Hırvat basketbolcu Tomislav Zubcic ile sözleşme yeniledi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Hırvat basketbolcu Tomislav Zubcic ile anlaşma sağladı.
Bursa temsilcisinden yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde kadro yapılanması için çalışmaların devam edildiği bildirildi.
Geçen sezon kadroya dahil olan ve takıma önemli katkı sağlayan 31 yaşında ve 2,11 metre boyundaki Zubcic ile 1 yıllık sözleşme yenilendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2021-2022 sezonu kadro yapılanmasında da yer verirken, deneyimli oyuncu geride kalan sezonda sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık sonucu yaklaşık 1 ay parkelerden uzak kalmasına rağmen ING Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 13,3 sayı, 4 ribaund, 2,3 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 maçta 16 sayı, 4,6 ribaund, 2,3 asist ortalamalarıyla oynamıştı."
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