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TOFAŞ, İlkan Karaman'ı transfer etti

27.06.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOFAŞ, İlkan Karaman'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 32 yaşındaki oyuncu İlkan Karaman'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ, 2022-2023 sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdürüyor.

Mavi-yeşilli kulüp, geçtiğimiz sezon Semt77 Yalova Basket forması giyen Karaman ile anlaşma sağladı.

TOFAŞ altyapısında yetişen ve 2008-2011 yıllarında A takım forması giyen İlkan Karaman, 2012 NBA Draftlarında Brooklyn Nets tarafından 2. tur 57. sıradan seçilmişti.

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde daha önce Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Ülker, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece Basket, Cholet Basket, Sharks Antibes, Aliağa Petkimspor ve Semt77 Yalova Basket takımlarının da formasını giydi.

Karaman, Yalova temsilcisinde 27 maça çıkıp, 7.5 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ve yüzde 33.3 üç sayı ortalamaları yakaladı.

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