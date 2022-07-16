YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. TOFAŞ, Kanadalı basketbolcu Tyler Ennis ile sözleşme yeniledi

TOFAŞ, Kanadalı basketbolcu Tyler Ennis ile sözleşme yeniledi

16.07.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOFAŞ, Kanadalı basketbolcu Tyler Ennis ile sözleşme yeniledi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren TOFAŞ basketbol takımı, Kanadalı oyun kurucusu Tyler Ennis ile birlikteliğine yeni sezonda da devam edecek.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bursa temsilcisi, bu yıl ocak ayında kadroya dahil olan ve takıma önemli katkı sağlayan Kanadalı point guard ile yeniden anlaşma sağladı.

Tyler Ennis, TOFAŞ formasıyla ING Basketbol Süper Liginde çıktığı 13 maçta 12,7 sayı, 3,4 ribaund, 4,4 asist; çeyrek final oynama başarısı gösterdikleri Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 12,6 sayı,3,1 ribaund, 2,5 asist ortalamasını yakalamıştı.

2014 NBA Draftı'nda Phoenix Suns tarafından 1. tur 18. sıradan seçilen Kanadalı oyuncu, 186 NBA maçında görev almıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hafta sonunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşandıİstanbul-İzmir Otoyolu'nda hafta sonunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:
Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın şoförünün cenazesi toprağa verildiÇanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın şoförünün cenazesi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Tofaş Bursa sözleşme sezon

Bursa Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:11
Akşam
20:39
Yatsı
22:21
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.