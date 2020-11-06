TOFAŞ'ın yeni başantrenörü Hakan Demir değerlendirmelerde bulundu:

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın yeni başantrenörü Hakan Demir, takımın deneyimli bir teknik ve idari ekip ile geleceği olan oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Bayrağı olduğu yerden daha yukarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, yeni görevinden duyduğu mutluluğu aktardı.

TOFAŞ'ın yıllardır Türk basketboluna yatırım yapan, modern tesislere sahip, hedefleri büyük bir basketbol kulübü olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Yıllarca bu kulübü en üst seviyelerde tutan koç Orhun Ene'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten kulübü hep en üst seviyede tuttu. Böylesine altyapısı iyi hazırlanmış, organizasyonu kuvvetli, iyi bir takım bıraktığı için teşekkür ederim. Bu bayrağı olduğu yerden daha yukarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunu söylerken de arkamda TOFAŞ Spor Kulübünün varlığını, son derece deneyimli bir teknik ve idari ekibimizin olduğunu hissediyor ve aynı zamanda da son derece iyi, geleceği olan oyunculara sahip olduğumuz için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sezonun bundan sonrasının tüm taraftarlarımıza, kulübümüze ve takımımıza hayırlı olmasını diliyor ve her şeyin iyi olacağına inanıyorum."

Ligin 7. haftasında, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta ile kozlarını paylaşacak TOFAŞ, Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanın ardından Bursa'daki hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-yeşilliler, yarın sabah saatlerinde İstanbul'a hareket edecek ve maç öncesi son çalışmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.

