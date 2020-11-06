YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. TOFAŞ'ın yeni başantrenörü Hakan Demir değerlendirmelerde bulundu:

TOFAŞ'ın yeni başantrenörü Hakan Demir değerlendirmelerde bulundu:

BURSA HABERLERİ  | 06.11.2020 18:49 | Son Güncelleme

"Orhun Ene'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten kulübü hep en üst seviyede tuttu. Böylesine altyapısı iyi hazırlanmış, organizasyonu kuvvetli, iyi bir takım bıraktığı için teşekkür ederim. Bu bayrağı olduğu yerden daha yukarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım"

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın yeni başantrenörü Hakan Demir, takımın deneyimli bir teknik ve idari ekip ile geleceği olan oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Bayrağı olduğu yerden daha yukarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, yeni görevinden duyduğu mutluluğu aktardı.

TOFAŞ'ın yıllardır Türk basketboluna yatırım yapan, modern tesislere sahip, hedefleri büyük bir basketbol kulübü olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Yıllarca bu kulübü en üst seviyelerde tutan koç Orhun Ene'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten kulübü hep en üst seviyede tuttu. Böylesine altyapısı iyi hazırlanmış, organizasyonu kuvvetli, iyi bir takım bıraktığı için teşekkür ederim. Bu bayrağı olduğu yerden daha yukarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunu söylerken de arkamda TOFAŞ Spor Kulübünün varlığını, son derece deneyimli bir teknik ve idari ekibimizin olduğunu hissediyor ve aynı zamanda da son derece iyi, geleceği olan oyunculara sahip olduğumuz için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sezonun bundan sonrasının tüm taraftarlarımıza, kulübümüze ve takımımıza hayırlı olmasını diliyor ve her şeyin iyi olacağına inanıyorum."

Ligin 7. haftasında, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta ile kozlarını paylaşacak TOFAŞ, Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanın ardından Bursa'daki hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-yeşilliler, yarın sabah saatlerinde İstanbul'a hareket edecek ve maç öncesi son çalışmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Kapı kapı dolaşıp “Yaşam Üçgeni”ni anlatıyor
Kapı kapı dolaşıp “Yaşam Üçgeni”ni anlatıyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

Bursa Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:52
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Ataevler Eczanesi
Nilufer
Ataevler Eczanesi
Nilufer
Ataevler Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’Da (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’Da (1)
Özel Orhangazi Koleji Bursa’nın Gururu Oldu
Özel Orhangazi Koleji Bursa’nın Gururu Oldu
Ziraat Mühendisleri Köyleri Gezdi
Ziraat Mühendisleri Köyleri Gezdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.