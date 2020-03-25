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Togar: "Gün birlik olma günü"

SAMSUN HABERLERİ  | 25.03.2020 14:31 | Son Güncelleme

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, korona virüsü nedeniyle ilçedeki hiçbir vatandaşın mahrumiyet yaşamaması için ‘Gün Birlik Olma Günü’ sloganıyla kampanya başlattı.Tekkeköy Belediyesi tarafından ‘Gün Birlik Olma Günü’ sloganıyla başlatılan kampanya ile evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahipleri ve virüs nedeniyle işi ile alakalı sorun yaşayan vatandaşların evlerinde günlük yaşamlarını devam ettirmeleri için gerekli olan tüm malzemeler karşılanıyor.Tekkeköy komşusuna sahip çıkıyorKampanya hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Küresel bir sorun olan korona virüsünden tüm dünya etkilendi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, korona virüsü nedeniyle ilçedeki hiçbir vatandaşın mahrumiyet yaşamaması için ‘Gün Birlik Olma Günü’ sloganıyla kampanya başlattı.
Tekkeköy Belediyesi tarafından ‘Gün Birlik Olma Günü’ sloganıyla başlatılan kampanya ile evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahipleri ve virüs nedeniyle işi ile alakalı sorun yaşayan vatandaşların evlerinde günlük yaşamlarını devam ettirmeleri için gerekli olan tüm malzemeler karşılanıyor.

Tekkeköy komşusuna sahip çıkıyor
Kampanya hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Küresel bir sorun olan korona virüsünden tüm dünya etkilendi. Bu yerelde ilçemizde de etkisini gösterdi. Özellikle birçok vatandaşımız işine gidemez duruma geldi. Yine tedbirler nedeniyle birçok kişide evinden dışarı çıkmıyor. Bizler de bu mana da evlerine hiçbir maddi kazanç girmeyen işe gidemeyen, çalışamayan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını gidermek için bir kampanya başlattık. Tekkeköy her zamanki gibi komşusuna, arkadaşına, hemşehrisine sahip çıktı. İş yeri sahipleri, esnaf, sanayici, bakkal, nalbur, marketçi, kasap, eczacı, memur, emekli, işçi her kesimden insan ihtiyaç sahibi kardeşine, komşusuna yardım yapmak için seferber oldu. Herkes imkanları ölçüsünde desteğini sağladı” dedi.

Başkan Togar’dan kampanyaya destek çağrısı
Herkesin 81 ilde duyarlı davranarak aynı çalışmayı yürütmesi temennilerinde bulunan Başkan Togar, “Birlik beraberliğe, dayanışma ve yardımlaşmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde geçici işlerde çalışan ve işi ile alakalı sorun yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dinimizin emriyle, peygamber efendimizin maneviyatıyla, atalarımızdan gelen örf ve adetlerimizle hep birlikte sahip çıkmaya tüm kardeşlerimizi davet ediyorum. Yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını isteyen hayırseverlerimiz whatsaap ihbar hattından 0532 729 51 55 veya 444 51 55 nolu telefondan bizimle iletişime geçmelerini önemle rica ederiz” şeklinde açıklamada bulundu.

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