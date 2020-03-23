Togar: "Tedbiri elden bırakmıyoruz"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde şükürler olsun ki şu ana kadar her hangi bir vakaya rastlanmadı. Ama tedbiri elden bırakmamak gerekir" dedi.

Tekkeköy Belediyesi ilçe merkezinde kurulan semt pazarında satış yapan pazarcılara ve alışverişe gelen vatandaşlara maske ve eldiven dağıtarak korona virüsüne karşı alınan önlemlere uymaları konusunda uyardı.

Tekkeköy Belediyesi korona virüsü salgınına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşın yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapan belediye ekipleri ilçenin dört farklı noktasında farklı günlerde kurulan pazar yerlerinde de önlemlerini artırdı.

Küresel bir tehdit haline gelen korona virüsü ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde şükürler olsun ki şu ana kadar her hangi bir vakaya rastlanmadı. Ama tedbiri elden bırakmamak gerekir. Ekiplerimiz salgının ülkemizde ilk görülmeye başladığı andan itibaren dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başladı. Tüm ortak kullanım alanlarında gerekli çalışmalar yürütüldü. Yine ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.