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TOGG İzmir’de gelin arabası olarak kullanıldı

29.05.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG, İzmir’de dünya evine giren genç çiftin gelin arabası oldu.

TOGG İzmir’de gelin arabası olarak kullanıldı

TOGG’un yapılan ilk çekilişinde talihliler arasına giren Ayhan Şefik, dünya evine giren arkadaşı Şeyma ve Burak çiftine jest yaptı. Ayhan Şefik, kendisinin kullandığı Gemlik Mavisi TOGG’u düğünden önce süsleyerek genç çift için gelin arabası olarak hazırladı. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan çift, dün İzmir’den konvoy halinde yola çıkarak Tire’ye geldi. Genç çift, gelin arabasıyla şehir turu attıktan sonra düğün evine gitti. Burada mutluluklarını dile getiren Şeyma ve Burak çifti, "Yerli ve milli aracın bizim düğün arabamız olması bizi mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Öte yandan, çift kıyılan nikah ile dünya evine girdi.

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