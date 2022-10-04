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Togg'un kullanıcı deneyimi testleri sürüyor

04.10.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg'un kullanıcı deneyimi testleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - Togg'un kullanıcı deneyimi testleri devam ediyor.

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

"#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda "güvenlik" vurgusu yapıldı.

29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

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