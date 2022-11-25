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TOGG’un üretim bandı robotik makine sistemleri Yalova’da üretilecek

25.11.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Türkiye’nin yerli ve mili otomobili TOGG’un üretim bandı robotik makine sistemlerini kuran firmanın OSB’leri içinde yer alacağını söyledi.

Tamamlandığında 320 fabrikanın faaliyet göstereceği ve 25 bin kişinin istihdamının sağlanacağı Yalova Makine OSB’nin 1. etap çalışmaları çerçevesinde bir fabrikanın daha temeli atıldı. FYT Mühendislik yeni üretim tesisinin temel atma töreninde konuşan Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan fabrikasının üretim hattını kuracak firmanın da aralarına katılacağını müjdeledi. Özdemir, ileri teknoloji ürünlerinin merkezi olma iddiasında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki hafta itibarı ile hepimizin milli gururu olan ilk yerli otomobilimiz TOGG’un üretim bantlarını, robotik sistemlerini kuran firma Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin bir parçası haline geliyor. TOGG’un çok önemli bir ayağı olduğumuz ve ileri teknoloji ürünlerinin merkezi olduğumuz iddiamızı ve vizyonumuzu inşallah hep birlikte bütün Yalova olarak daha gür bir sesle hep birlikte söyleyeceğiz. O anlamda hayırlı olsun."

Direnç Özdemir, yeşil OSB iddialarını da somut hale dönüştüreceklerini söyledi. Tamamlanan strateji belgelerini yılbaşı itibariyle deklere edeceklerini kaydeden Özdemir, “Artık somut olarak sürdürülebilir yeşil bir sanayi bölgesinin nasıl olabileceğini Yalova’da somut örnekleri ile ortaya koyacağız” dedi.

GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ ÜRETİLECEK

Temeli atılan tesisin Genel Müdürü Barış Atağ ise törende yaptığı konuşmada, 1998 yılında kurulan firmalarında 8 yıldır kendi markaları ile giyotin cam sistemleri üzerine çalıştıklarını söyledi. Yeni tesisin kapasitelerini artıracaklarını anlatan Atağ, “Burada kalite standartlarımızdan ödün vermediğimiz ürünlerimizin üretimini yapmayı hedefliyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarındaki satışlarımızı arttırarak ülke ekonomimize ve ihracatımıza da katkı sağlamak istiyoruz. Ayrıca 2 bin 899 metrekare alanda inşa edilecek olan yeni tesisimizde yaklaşık 35 personel istihdam etmeyi planlamaktayız” dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaz Türk tarafından okunan duanın ardından temele ilk harcı koyan butonlara Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri birlikte bastı.

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