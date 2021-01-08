Toğrul’un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Koop-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Tarık Toğrul, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekonomik ve sosyal açıdan basın emekçilerinin daha iyi şartlar altında çalışmasını temenni ettiğini İfade eden Koop İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Tarık Toğrul, basının güçlü olması, gerek düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru bir şekilde yansıtılması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Gazetecilik mesleğinin, halkı bilgilendirmek gibi demokrasinin en önemli vasıtası olduğunu ifade eden KOOP İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Tarık Toğrul, gazetecilik mesleğinin, gerek kamuoyuna aktarılan sorunların çözümünde, gerekse önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı işlemesine yardımcı olan kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Toğrul, “Basının güçlü olması, gerek düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru bir şekilde yansıtılması açısından son derece önemlidir. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan gazetecilik, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Görevini toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla yerine getiren gazetecilerimiz; hiç şüphesiz ki demokrasinin en önemli dayanaklarından biridir. Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte etkinliği her geçen gün artan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları ve çalışanları, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok görev ve sorumlulukları da üstlenmektedir. Toplumsal değerlere saygı gösteren, hukukun evrensel standartlarından sapmayarak icra ettiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan ilimizdeki tüm basın camiası, her etkinlikte yaptığımız çalışmaları halka duyurarak aynı zamanda bulundukları bölgenin kalkınmasına da vesile olmuştur. Tüm basın camiasının ve özellikle emekçi gazetecilerin ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, başarılar dilerim.” dedi.

