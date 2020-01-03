Tohm sporcularına malzeme dağıtımı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın büyük önem verdiği ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’nin Kayseri sporcularına malzeme dağıtımı yapıldı.

Atletizm, Yüzme, Taekwondo branşlarında faaliyet gösteren sporcularına Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen spor malzemelerinin dağıtımı Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde konuşma yapan İl Müdürü Eskici “ Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizlere daha iyi şartlarda spor yapmanız konusunda her türlü imkanı sağlamak için çalışıyor. Sizlerden isteğimiz daha çok çalışarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeniz. Spor Malzemelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sporcular ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen spor malzemeleri için Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.

