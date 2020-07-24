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TOHM sporcularına sürpriz ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.07.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Niğde’de temmuz başında kampa başlayan TOHM yüzme sporcularına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.İl Müdürü Eskici, sporcuları ziyaret öncesinde Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü’yü makamında ziyaret ederek yapılan faaliyetlerle ilgili görüştüler.Daha sonrasında Niğde Olimpik Yüzme Havuzunda antrenman yapan sporcuları ziyaret eden Eskici, koordinatör ve antrenörlerden kamp hakkında bilgiler aldı.Antrenman sonrasında sporcularla yemekte bir araya gelen Eskici, sohbet ederek kamp değerlendirmesi yaptı.

TOHM sporcularına sürpriz ziyaret

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Niğde’de temmuz başında kampa başlayan TOHM yüzme sporcularına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
İl Müdürü Eskici, sporcuları ziyaret öncesinde Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü’yü makamında ziyaret ederek yapılan faaliyetlerle ilgili görüştüler.
Daha sonrasında Niğde Olimpik Yüzme Havuzunda antrenman yapan sporcuları ziyaret eden Eskici, koordinatör ve antrenörlerden kamp hakkında bilgiler aldı.
Antrenman sonrasında sporcularla yemekte bir araya gelen Eskici, sohbet ederek kamp değerlendirmesi yaptı. Sohbet sonrasında doğum günü olan sporcular ve antrenörler için birlikte pasta kesilirken, Eskici sporculara tatlı ikramında bulunarak başarı temennisinde bulundu.

TOHM sporcularına sürpriz ziyaret

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