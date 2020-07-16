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TOHM Sporcularından anlamlı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.07.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kayseri TOHM yüzme sporcuları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ettiler.Kayseri TOHM Yüzme sporcuları, 6 Temmuz itibariyle Niğde’de 2 aylık kampa girdi.

TOHM Sporcularından anlamlı

Kayseri TOHM yüzme sporcuları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ettiler.
Kayseri TOHM Yüzme sporcuları, 6 Temmuz itibariyle Niğde’de 2 aylık kampa girdi. 20 sporcu, 3 antrenör, 1 masör ve koordinatör 2 ay boyunca Niğde Olimpik Yüzme Havuzunda antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyorlar.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, hain darbe girişiminde şehit olan kahraman Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ederek, dua ettiler.

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Sabah
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Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yakut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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