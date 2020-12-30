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TÖHOB Genel Başkanı Soydaş Manisa’da

MANİSA HABERLERİ  | 30.12.2020 16:56 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş’ı konuk etti.

TÖHOB Genel Başkanı Soydaş Manisa’da

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş’ı konuk etti. Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün ile Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı’nın hazır bulunduğu ziyarette Manisa’da toplu ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmalar görüşüldü.
Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Ercan Soydaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Daire Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette Genel Başkan Ercan Soydaş’ı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım konuk etti. Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, 155 Nolu Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, 141 Nolu Muradiye Kampus Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Vedat Yılmaz ve Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği yöneticilerinin de hazırlı bulunduğu ziyarette, Manisa’nın toplu ulaşımı noktasında yapılan çalışmalar görüşüldü. Pandemi sürecinde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için gerçekleştirilen uygulamaları da görüşüldü. TÜHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e de Manisa’da faaliyet gösteren toplu taşıma kooperatiflerine sağladığı destekler nedeniyle teşekkürlerini iletti.

TÖHOB Genel Başkanı Soydaş Manisa’da

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