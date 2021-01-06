Tohumat: "Vitamin satışlarına talep yüzde yüz arttı"

Sinop’ta korona virüse yakalanmaktan korkan vatandaşlar soluğu eczanelerde aldı. Vitamin satışları patladı.

Sinop’ta Korona virüse karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşlar gıda takviyeleri ile vitaminlere sarıldı. Sinoplu eczacılar pandemi öncesi döneme göre vitamin taleplerin yüzde 100 arttığını açıkladı.

Samsun Eczacılar Odası Sinop İl Temsilcisi Sedat Tohumat, “Her yıl mevsim dönümlerinde vitamin ve gıda takviyelerine talep artardı ancak bu yıl önceki yıllara oranla inanılmaz bir artış var. Vitamin satışlarına talep yüzde yüz arttı. Önceden vitamini bilinçli kişiler alıyordu. Vitamin hapını yiyeceklerden alamıyorsa vücut takviyesi için vücudu kuvvetlendirmek için alıyordu. Şimdilerde hem hastalıktan korunmak hem de vitamin kullanmak bir özenti olmaya başladı. ’Komşum kullanıyormuş ben de kullanayım’ olayları çok olmaya başladı” dedi.

"Fırsatçılar halkın sağlığı ile oynuyor"

Ecz. Tohumat artan bu talebin fırsatçıları devreye soktuğunu belirterek, “Piyasada kalmayan, tükenen bir ürün. Ertesi gün bir bakıyorsunuz 3-5 kat fiyata internette satışa çıkmış. Ürünler orijinal mi belli değil. Fırsatçılar halkın sağlığı ile oynuyorlar” uyarısında bulundu.

Yanlış ilaç kullanımı korona kadar ölümcül olduğuna değinen Tohumat “Sosyal medya ve internette insanlar birbirine korona virüsüne iyi geldiği iddia edilen ilaç ve gıda takviyesi öneriyorlar. Yanlış ilaç kullanımı en az korona kadar ölümcüldür. Her şeyin çoğu zarar" diye konuştu.