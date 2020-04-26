Tohumları oğlu ve ilçedeki çölyak hastaları için ekti

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftçi Servet Yüksel, çölyak hastası oğlunun ve ilçedeki 119 hastanın glütensiz un ihtiyacını karşılamak için deneme amaçlı 5 bin metrekare alanda karabuğday yetiştirmeye başladı.

Kırsal Çiçek Tepe Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yüksel, 3 yıl önce oğlu Bülent Yüksel'in (13) çölyak hastası olduğunu öğrendi. Bunun üzerine oğlunun sağlıklı beslenmesi için araştırma yapan baba Yüksel, yaşamı boyunca glütenden uzak durması gerektiğini öğrendi.

Zaman zaman glütensiz un bulmakta zorlanan baba Yüksel, Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneğinin "Doğadan Kapıma Projesi" kapsamında harekete geçerek gönüllü olarak kendi arazisinde karabuğday yetiştirmeye karar verdi. Bu kapsamda oğlu ve ilçedeki diğer 119 çölyak hastası için 5 dönümlük arazisine karabuğday eken Yüksel, ilk ürününü haziran ayında hasat etmeyi planlıyor.

- "Bakımını oğlumla yapıyoruz"

Servet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karabuğdayda glüten olmadığını öğrendiğini ve oğlu için tarlasında bu ürünü yetiştirmeye karar verdiğini anlatarak, şunları söyledi: