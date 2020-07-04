YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Tokalaşma, kucaklaşma, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak

Tokalaşma, kucaklaşma, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak

BİLECİK HABERLERİ  | 04.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düğün salonları Pazaryeri Belediye Başkanlığı Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte edildi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mart ayında faaliyetleri durdurulan düğün salonlarında, normalleşme süreci ile birlikte belirlenen kurallar çerçevesinde yapılabilecek.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düğün salonları Pazaryeri Belediye Başkanlığı Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte edildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mart ayında faaliyetleri durdurulan düğün salonlarında, normalleşme süreci ile birlikte belirlenen kurallar çerçevesinde yapılabilecek. İlçede bulunan düğün salonlarında dezenfekte çalışmaları ve normalleşme sürecinde belirlenen yeni kurallar uygulanarak, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri asılarak düğün salonları düğünler için hazır hale getirildi.
Yeni kurallar gereği, misafir girişlerinde ateş ölçümü ve maske takma zorunluluğu getirilirken karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklaşma, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven'den ilk açıklamaOzan Güven'den ilk açıklama
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit’e veda ziyareti

Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit’e veda ziyareti

Bilecik Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:29
Öğle
13:10
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:26

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Arzu Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
Doğa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Bozüyük’te Köy Konut Projesine yoğun talep

Bozüyük’te Köy Konut Projesine yoğun talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.