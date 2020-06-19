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Tokat Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile devam edecek

TOKAT HABERLERİ  | 19.06.2020 15:13 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile devam edecek

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile sezon sonuna kadar yeniden anlaşma sağladı.

Tokat Belediye Plevne Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Elibol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Voleybolda yeni sezonun erken başlayacağını belirten Elibol, "Biz de hazırlıklarımıza temmuz ayında başlamayı planlıyoruz. O yönde transfer çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz." dedi.

Elibol, antrenörlerinden memnun olduklarını dile getirerek, "Antrenörümüz İlker Altan ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle 1 yıllık sözleşme imzaladık. Yeni sezonda aynı teknik ekibimizle yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

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