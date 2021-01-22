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Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor maçına odaklandı

22.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor maçına odaklandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Tokat Belediye Plevne, yarın Arkas Spor'u konuk edecek.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, son olarak 13. hafta erteleme maçında deplasmanda Ziraat Bankkart'a 3-0 yenildiklerini söyledi.

Lige verilen milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini dile getiren Altan, "20 günlük hazırlık periyodumuz oldu. Bu dönemde her gün çift antrenman yaptık. Yüklenme döneminde oyuncularımız çok iyi çalıştı. Oyuncularımın çalışma azminden memnunum." diye konuştu.

Yarın sahalarında Arkas Spor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Altan, "Rakibimiz, Efeler Ligi'nin şampiyonluk adaylarından. Çok sayıda milli takım oyuncusuna sahipler. Zor bir mücadele bizi bekliyor. Hedefimiz iyi voleybol oynamak ve iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak." ifadelerini kullandı.

Saat 15.30'da başlayacak karşılaşma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Tokat Belediye Plevne, ligde 29 puanla 9. sırada yer alıyor.

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