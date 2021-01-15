Tokat Belediye Plevne ligdeki konumundan memnun

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne Kulübünün voleybol şube sorumlusu Mehmet Elibol, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Mehmet Elibol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maç arasının ardından ligin kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, "Takımımız çalışmalarına devam etti. Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Günde çift idman yapıyoruz. İlker hocamız da milli takım kampında." dedi.

Takımlarının ligde 8. sırada yer aldıklarına işaret eden Elibol, "Takımımızın 29 puanı var. Ligde 23 Ocak'ta sahamızda Arkas Spor ile karşılaşacağız. Takımımızın ligde gösterdiği performanstan memnunuz. Teknik ekip ve oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Arkas Spor maçında da iyi mücadele edeceğiz. Zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

