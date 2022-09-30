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Tokat Belediye Plevne lige iyi başlamak istiyor

30.09.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Belediye Plevne lige iyi başlamak istiyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezona iyi başlamayı hedefliyor.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, yaklaşık 2 aydır yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Lig öncesi Kupa Voley maçlarını oynadıklarını hatırlatan Gür, "Kupa Voley B Grubu'nda mücadele ettik. Grubu son sırada tamamladık ve elendik. Çok genç bir takımız. Bu sezon kadromuzda yabancı oyuncumuz bulunmuyor. Oyuncularım ve ben bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin bu hafta başlayacağına işaret eden Gür, şunları kaydetti:

"1 Ekim Cumartesi günü evimizde Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağız. Moral ve motivasyonumuz oldukça üst seviyede. Tüm Tokat halkını maça davet ediyoruz. Takımımız maçın ciddiyetinin bilincinde. Lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Hedefimiz son topa kadar savaşmak ve mücadelemizden bir an olsun vazgeçmemek. Kenetlenmiş durumdayız. Sonuç ne olursa olsun, iyi oyunumuzdan asla vazgeçmeyiz. Şimdiden rakibimiz Galatasaray HDI Sigorta'ya ve tüm takımlara yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum."

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