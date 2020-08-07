Tokat Belediye Plevne yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, hazırlıklarına 1 Temmuz'da başladıklarını söyledi.

Çalışmalarını Tokat'ta sürdürdüklerini belirten Altan, "Günde çift antrenman yapıyoruz. Sabah kuvvet çalışıp, akşam ise Ali Yücel Spor Salonu'nda topla antrenman yapıyoruz. Yeni sezona sıkı hazırlanıyoruz." dedi.

Oyuncularının çalışma azminden memnun olduğunu dile getiren Altan, "Bu ay içinde Ankara ve Yozgat'ta 5 hazırlık maçı yapacağız. Lig başlayana kadar takım hazır hale gelecek. Takımımızda 14 kişi var. Çalışmalarımızda koronavirüs tedbirlerini de alıyoruz." diye konuştu.

